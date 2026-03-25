Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:13, 25 марта 2026

Россиянин изнасиловал девочку в столичном парке

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 13 августа 2006 года мужчина на Флотской улице познакомился с 16-летней девушкой. Воспользовавшись отсутствием рядом посторонних, он силой оттащил девушку в лесной массив и изнасиловал.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативниками МВД повторно изучили материалы дела. Также провели проверку ранее собранных доказательств. В результате удалось установить злоумышленника, которым оказался 46-летний мужчина.

Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и с его участием была проведена проверка на месте. Мужчина подробно рассказал и показал, как совершил преступление.

Ранее сообщалось, что мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok