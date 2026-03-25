Россиянин изнасиловал девочку в столичном парке

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего девушку в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 13 августа 2006 года мужчина на Флотской улице познакомился с 16-летней девушкой. Воспользовавшись отсутствием рядом посторонних, он силой оттащил девушку в лесной массив и изнасиловал.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативниками МВД повторно изучили материалы дела. Также провели проверку ранее собранных доказательств. В результате удалось установить злоумышленника, которым оказался 46-летний мужчина.

Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и с его участием была проведена проверка на месте. Мужчина подробно рассказал и показал, как совершил преступление.

Ранее сообщалось, что мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе.