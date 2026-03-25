Мужчина несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу в российском регионе

В Крыму осудили мужчину за изнасилование падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, 36-летний житель Щелкино с октября 2017 по март 2023 года неоднократно совершал изнасилование и другие действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. В момент первого эпизода ей исполнилось восемь лет.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

