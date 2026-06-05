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10:12, 5 июня 2026Наука и техника

Число частных спутников в России спрогнозировали

Баканов: Частные компании к 2030 году запустят более 400 спутников
Иван Потапов
Иван Потапов
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К 2030 году 90 процентов российской гражданской орбитальной группировки будет состоять из коммерческих спутников для навигации и связи. Об этом глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил в ходе панельной сессии «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС.

По оценке руководителя, «к 2030 году частные компании запустят более 400 собственных космических аппаратов».

Баканов заметил, что для частных игроков в российской космонавтике есть огромная «зеленая зона».

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Также на полях ПМЭФ глава госкорпорации заметил, что конверсия межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» в носитель «Старт-1М» может принести до восьми пусков в год.

Ранее генеральный директор компании Space Energy Георгий Емелин сообщил о готовящемся соглашении по первому в России частному космодрому.

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