Россиянам описали последствия пропуска второй дозы вакцины

Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с минимальным промежутком 21 день, однако ввести второй компонент вакцины можно и позже. Последствия иммунизации в интервью радио Sputnik описал руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Он напомнил, что вторая доза препарата необходима для формирования полноценного иммунитета. Он не рекомендовал делать вторую прививку раньше трех недель после первой, так как для образования антител нужна поэтапность. Такой срок выбран для более быстрой выработки полноценного иммунитета.

Однако если человек пропустит назначенный срок и завершит вакцинацию позже, ничего страшного не произойдет, заверил профессор. В этом случае у него разовьется лучший иммунитет. «Можно сделать и через месяц, и через полтора месяца, иммунитет может быть еще выше, потому что чем больше интервал, тем синтез антител может лучше проходить», — пояснил Костинов.

При этом если человек заболеет после ввода первого компонента, ему не нужно будет вводить второй, так как перенесенная инфекция создаст полноценный иммунитет. «Если присоединяется коронавирусная инфекция, она будет в легкой форме, потому что человек уже не стерильный, имеет какую-то форму защиты», — заявил специалист. При заболевании ОРЗ в легкой форме следует вакцинироваться через одну-две недели после выздоровления, в тяжелой —через три-четыре.

В случае отсутствия второго компонента вакцины в организме человек будет защищен на 50-60 процентов, добавил Костинов. «Иммунитет не сможет защитить, если попадет коронавирус. То есть сохраняется больший риск инфицирования, чем у привитого человека», — заключил он.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.