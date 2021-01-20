Половина украинцев отказалась прививаться от коронавируса даже бесплатно

Лишь 39 процентов жителей Украины готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках. Об этом говорится в исследовании, проведенном 14-16 января социологической группой «Рейтинг», передает «Интерфакс».

Не готовы вакцинироваться более половины украинцев — 56 процентов.

При условии, что прививка будет бесплатной, готовы привиться 43 процента опрошенных, тогда как не готовы — 52 процента. Противников вакцинации больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заразиться.

Усиление карантинных мер с 8 по 24 января 2021 года поддерживает 51 процент опрошенных украинцев, противоположного мнения придерживаются 46 процентов.

Вместе с тем 40 процентов респондентов считают, что это введение карантина снизит уровень заболеваемости, а 55 процентов придерживаются противоположного мнения. Даже среди тех, кто поддерживает жесткий карантин, треть не считают его эффективным.

Ранее 20 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, что китайская вакцина против коронавируса от компании Sinovac Biotech получит официальную регистрацию в стране не позднее февраля.

Украина отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В министерстве здравоохранения заявили о наличии «предчувствий», что препарат из России никогда не получит регистрации в стране.

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,1 миллиона человек, умерли 20 869 пациентов, выздоровели более 871 тысячи человек. В стране провели 5,9 миллиона ПЦР-тестирований. С 8 по 24 января на Украине действует «карантин зимних каникул». Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазины не могут продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости.