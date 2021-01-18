На Украине коронавирус назвали биологическим оружием

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Елена Мошенец заявила, что коронавирус может быть разновидностью биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти ведут переговоры о закупках с производителями шести вакцин, препараты которых находятся на третьей стадии испытаний. Среди первых поставок будет не только китайская вакцина, а три разных препарата, отметил он в интервью «Интерфакс-Украина».

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Премьер подтвердил, что Украина получит первую вакцину не позднее февраля.

14 января главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX. Препаратом, который получит страна, может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,1 миллиона человек, умерли 20 869 пациентов, выздоровели более 871 тысячи человек. В стране провели 5,9 миллиона ПЦР-тестирований. С 8 по 24 января на Украине действует «карантин зимних каникул». Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазины не могут продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости.