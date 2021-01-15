Украинцам начнут выдавать ковид-паспорта

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране планируют внедрить систему ковид-паспортов после старта массовой вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», видео доступно на YouTube.

«Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать также и граждане Украины», — сказал Степанов о начале выдачи ковид-паспортов.

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Предполагается, что документы будут основаны на сведениях о вакцинации и результатах тестов на коронавирус. Пока система не внедряется.

14 января главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX. Препаратом, который получит страна, может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna.

8 января в Министерстве здравоохранения Украины подтвердили, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,1 миллиона человек, умерли 20 542 пациента, выздоровели более 847 тысяч человек. В стране провели 5,8 миллиона ПЦР-тестирований. С 8 по 24 января на Украине действует «карантин зимних каникул». Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазины не могут продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости.