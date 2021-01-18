На Украине назвали сроки отмены жесткого карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что жесткий карантин, введенный в стране из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса, будет отменен 24 января, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, власти республики объявлением локдауна старались не допустить критических показателей заболеваемости. Он назвал установленные меры необходимыми и добавил, что без ограничений медицинская система не смогла бы справиться с потоком пациентов с COVID-19.

Глава кабмина подчеркнул, что руководство страны не собирается продлевать заранее оговоренные сроки «карантина зимних каникул». «С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил», — сказал Шмыгаль. Он напомнил, что главной целью введения тотальных мер было ограничение мобильности людей до начала поставок вакцины от коронавируса.

«Карантин зимних каникул» объявлен на Украине 8 января. Власти запретили работу заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей.

Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов призвал украинцев прекратить жаловаться на условия работы магазинов в условиях локдауна. Он заявил, что граждане могли заранее спланировать свои покупки и рассчитать, «какое количество новых носков или футболок нужно человеку» для жизни на самоизоляции.