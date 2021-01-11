Глава Минздрава Украины оправдал запрет на продажу носков во время карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отреагировал на жалобы украинцев из-за введения товарных ограничений на время жесткого карантина в стране. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Национальный локдаун на Украине был введен с 8 по 24 января, на это время власти запретили магазинам продавать жителям товары, которые не относятся к категории первой необходимости. В частности, под ограничения попала одежда, презервативы и мусорные пакеты. В торговых точках такие товары были убраны с полок или огорожены от покупателей.

В ответ на массовые жалобы украинцев Степанов оправдал введенные меры и заявил, что граждане могли заранее подготовиться к действующим запретам. «Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время», — сказал министр. Он добавил, что жители страны все еще имеют возможность заказать себе носки онлайн.

Степанов также подчеркнул, что сам недоволен сложившейся ситуацией и заявил, что хотел бы жить «обычной жизнью». При этом он отметил, что карантинных ограничений необходимо придерживаться, чтобы ситуация с коронавирусом не вышла из-под контроля.

15 декабря несколько десятков предпринимателей и украинских полицейских пострадали в ходе столкновений на митинге против введения локдауна в центре Киева. Организаторы акции сообщили о десятках раненых демонстрантов и призвали жителей города брать палатки и выходить в центр с требованием поддержать украинский бизнес. Через неделю, 22 декабря, на улицы Киева вновь вышли предприниматели, выступающие против введения локдауна.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 1 119 314 человек. Жертвами инфекции стали почти 20 тысяч пациентов, вылечились от COVID-19 почти 800 тысяч заболевших.