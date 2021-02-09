На Украине пообещали прекратить усиление карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал прекратить усиление карантинных ограничений из-за коронавируса как минимум до начала мая. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, запись которого доступна на YouTube.

По его словам, действующие санитарные меры уже приносят стране нужный результат — число заболевших COVID-19 снижается. «Мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас», — сказал министр. Он уточнил, что сгладить появление новых вспышек коронавируса также поможет массовая вакцинация, которая должна начаться в стране до конца февраля.

Степанов добавил, что Киев планирует обеспечить свободный доступ к вакцине от коронавируса для всех желающих к окончанию 2021 года. Он пояснил, что это станет возможно благодаря накопленной мощности украинской системы здравоохранения, которая с начала предыдущего года серьезно усилилась.

Ранее украинские власти обратились к Польше с просьбой передавать им излишки вакцины от коронавируса, которые будут скапливаться в будущем. Киев предполагает, что таким образом к началу лета сможет получить до 10 миллионов доз препарата. Российские вакцины в это число входить не будут.

По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 1 249 646 человек. Жертвами инфекции стал 23 771 пациент, выздоровели 1 084 608 заболевших.