Власти Украины задумались об обязательной вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский задумался о том, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для части граждан страны. Его заявление публикует УНИАН.

По словам главы государства, иммунизация на Украине сначала будет проходить добровольно, но в будущем власти могут начать прививать в обязательном порядке работников бюджетных отраслей. «Все люди, которые работают на государство, которые получают от государства выплаты и которые имеют постоянные контакты, они не имеют права отказаться от вакцинации, кроме тех людей, которым просто нельзя прививаться», — сказал Зеленский.

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Президент добавил, что поручил правительству разработать соответствующую программу и обсудить ее с представителями бизнеса. Он также не исключил, что обязательной вакцинации могут быть подвергнуты все работники конкретных профессий, в том числе в частном секторе.

Ранее Зеленский заявил, что Киев отказался от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за отсутствия сведений о ее эффективности. Он пояснил, что не считает граждан Украины кроликами, над которыми можно ставить эксперименты.