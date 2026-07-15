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15:50, 15 июля 2026Экономика

Максимальная ставка по вкладам в рублях немного выросла

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 12,79 %
Кирилл Луцюк
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 1-й декаде июля 2026 года средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России выросла до 12,79 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В 3-й декаде прошлого месяца данное значение достигало 12,756 процента. Во 2-й декаде речь шла о 12,866 процента.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что самые крупные российские банки предлагают по годовым вкладам 12-13 процентов, что делает такие инструменты наиболее выгодными. Доходность вкладов на три-шесть месяцев составляет 11-12 процентов, а что касается депозитов на два или три года, то здесь клиенты банков могут рассчитывать лишь на 9-11 процентов.

По итогам последнего месяца весны банковские депозиты и счета физических лиц в российских банках потеряли 550 миллиардов рублей, что стало максимальным месячным результатом в 2026 году.

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