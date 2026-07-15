Россиян предупредили о неожиданной опасности тараканов в квартире

Инфекционист Матюхин: Проникающие в квартиры тараканы переносят опасные болезни

Проникающие в квартиры тараканы переносят опасные микроорганизмы из канализации — в том числе они могут попадать на кухню и в постель. О неожиданной угрозе, связанной с этими насекомыми, предупредил россиян главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин в беседе с РИАМО.

«Тараканы являются механическими переносчиками. Путешествуя из канализации и мусоропровода в матрас, они на лапках и в кишечнике переносят дизентерию, сальмонеллез, яйца гельминтов: аскарид, остриц», — пояснил инфекционист.

После контакта насекомого с кожей или постельным бельем остается патогенная микрофлора — она затем может попасть на слизистые человека и вызвать серьезные болезни.

Ранее россиянам рассказали, что лучшим средством от тараканов станет профессиональная дезинсекция. Специалисты используют генераторы тумана и ранцевые опрыскиватели с мощными инсектицидами. Это позволяет качественно обработать труднодоступные места: вентиляцию, щели за плинтусами и стыки плит.