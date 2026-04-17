Названо лучшее средство от тараканов

Лучшим средством от тараканов является профессиональная дезинфекция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Максима Соколова.

Профессионалы используют генераторы тумана и ранцевые опрыскиватели с мощными инсектицидами. Это позволяет качественно обработать труднодоступные места: вентиляцию, щели за плинтусами и стыки плит. Кроме того, плюс профессиональной дезинсекции заключается в обширной зоне обработки. Главный недостаток — в том, что самостоятельно выполнить такую обработку не получится, к тому же, перед дезинсекцией потребуется подготовить помещения.

Самостоятельно можно использовать инсектицидные гели — их наносят точечно или распределяют по углам, ими смазывают шкафы и вентиляции. Они удобны в применении и часто не имеют запаха.

Для уничтожения единичных попавшихся на глаза насекомых можно воспользоваться специальными аэрозолями и спреями. Однако они малоэффективны: не влияют на остальных членов колонии и при регулярном использовании вырабатывают у насекомых устойчивость.

Что касается ловушек и капканов, они позволяют отследить наличие тараканов, но не полноценно от них избавиться, добавил специалист.

Ранее ученые установили связь между плохим самочувствием и наличием тараканов. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова пришла к выводу, что тараканы, которые живут дома, выделяют аллергены, из-за которых у человека усиливается реакция на другие аллергены.