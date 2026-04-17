Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:00, 17 апреля 2026

Россиянам раскрыли связь между тараканами и плохим самочувствием

Елена Торубарова
Фото: freepik / Designed by freepik

Тараканы, которые живут дома, выделяют аллергены, из-за которых у человека усиливается реакция на другие аллергены. Связь между насекомыми и плохим самочувствием раскрыла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Тараканы, которые живут дома, тоже выделяют аллергены. Мельчайшие частицы носятся в воздухе и вызывают аллергию. И этот аллерген выступает усилителем любых других аллергенов», — обозначила Баранова.

Биолог рассказала о проведенном исследовании, которое подтверждает эту взаимосвязь. Эксперимент состоял в том, чтобы измерить аллергическую реакцию на пыльцу у жильцов двух многоквартирных домов, в одном из которых полностью истребили тараканов. Вместе с тем она подчеркнула, что в одной квартире травить тараканов было бессмысленно — они все равно приползли бы от соседей.

Результаты исследования показали, что у жильцов дома, который подвергся полной санитарной обработке, снизилась аллергия не только на тараканов, но и на пыльцу. «То есть они стали здоровее, у них стало меньше астматических и аллергических реакций», — пояснила Баранова.

Ранее вице-спикер Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением выдавать электронные сертификаты гражданам с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok