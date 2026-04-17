Россиянам раскрыли связь между тараканами и плохим самочувствием

Биолог Баранова: Из-за тараканов у человека усиливается реакция на аллергены

Тараканы, которые живут дома, выделяют аллергены, из-за которых у человека усиливается реакция на другие аллергены. Связь между насекомыми и плохим самочувствием раскрыла доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Тараканы, которые живут дома, тоже выделяют аллергены. Мельчайшие частицы носятся в воздухе и вызывают аллергию. И этот аллерген выступает усилителем любых других аллергенов», — обозначила Баранова.

Биолог рассказала о проведенном исследовании, которое подтверждает эту взаимосвязь. Эксперимент состоял в том, чтобы измерить аллергическую реакцию на пыльцу у жильцов двух многоквартирных домов, в одном из которых полностью истребили тараканов. Вместе с тем она подчеркнула, что в одной квартире травить тараканов было бессмысленно — они все равно приползли бы от соседей.

Результаты исследования показали, что у жильцов дома, который подвергся полной санитарной обработке, снизилась аллергия не только на тараканов, но и на пыльцу. «То есть они стали здоровее, у них стало меньше астматических и аллергических реакций», — пояснила Баранова.

