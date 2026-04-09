06:31, 9 апреля 2026

Аллергикам захотели выдавать сертификаты на очистители воздуха

Карина Мирзоян
Фото: Dmitry Galaganov / Shutterstock / Fotodom

В России предложили выдавать электронные сертификаты гражданам с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха. С соответствующей инициативой к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко обратился вице-спикер Борис Чернышов. Копия письма имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В документе отмечается, что аллергические заболевания дыхательных путей являются одной из наиболее распространенных форм хронических нарушений здоровья в России. Согласно исследованиям, боле 27 процентов россиян имеют различные аллергические заболевания.

Примерно каждый десятый россиянин сталкивается с аллергическим ринитом, а сезонная аллергия на пыльцу растений оказывает особенно сильное влияние на качество жизни граждан, вызывая ухудшение самочувствия, снижение работоспособности и учащение обращений за медицинской помощью.

Материалы по теме:
Календарь цветения на 2026 год: сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
Календарь цветения на 2026 год:сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
6 марта 2026
Симптомы аллергии на солнце: как заболевание выглядит на коже и чем его лечат
Симптомы аллергии на солнце:как заболевание выглядит на коже и чем его лечат
17 июня 2025

«Эффективной мерой снижения воздействия аллергенов на организм является обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в жилых помещениях. Использование бытовых очистителей воздуха с высокоэффективными фильтрами позволяет значительно уменьшить концентрацию пыльцевых и бытовых аллергенов, снизить выраженность симптомов и частоту обострений аллергических заболеваний, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии граждан», — объяснил Чернышов.

Он напомнил, что в России уже реализуется механизм предоставления электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации для некоторых граждан, который доказал свою эффективность благодаря адресности и удобству использования.

«Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтверждёнными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении», — заявил Чернышов.

По его словам, реализация данной инициативы будет способствовать повышению качества жизни миллионов россиян, уменьшению потребности в медикаментозной терапии, а также существенно сократит долгосрочную нагрузку на систему здравоохранения страны.

Ранее врач дала эффективный совет по борьбе с весенней аллергией. В пик сезона цветения людям, страдающим аллергией, стоит держать окна в квартире и автомобиле закрытыми и использовать системы кондиционирования с фильтрами HEPA. Возвращаясь домой, аллергикам рекомендуется принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду.

