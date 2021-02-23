Зеленский призвал начать вакцинацию от коронавируса и пообещал привиться сам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать вакцинацию от коронавируса в стране как можно быстрее и пообещал привиться сам. Его слова приводятся на сайте офиса президента.

Зеленский обсудил начало вакцинации с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко. Глава государства подтвердил готовность получить прививку «вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий».

Ляшко рассказал, что в стране зарегистрировано два препарата от COVID-19: Pfizer/BioNTech и Covishield (AstraZeneca). По его словам, первая партия вакцины Covishield уже прибыла на Украину в количестве 500 тысяч доз.

«Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата»», — заявил Зеленский и добавил, что прежде всего будут вакцинировать врачей, работающих с коронавирусными больными, и других медицинских работников.

23 февраля сообщалось, что Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca, которую уже одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Перед этим в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».