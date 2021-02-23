Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca

Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

«Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский союз и Индия», — говорится в публикации.

Уточняется, что 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии с завода в индийском городе Пуне. Оттуда на Украину доставят 500 тысяч доз препарата AstraZeneca.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V».