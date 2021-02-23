В Киргизии зарегистрировали «Спутник V»

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Киргизии зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве указали, что регистрация вакцины в республике позволит в ближайшее время провести вакцинацию граждан для профилактики коронавируса.

Ранее в феврале сообщалось, что сотрудники посольства Киргизии в России начали прививаться российским препаратом. «Отзывы о "Спутнике V" хорошие, и другие страны его закупают. Я думаю, это правильное решение, что посольствам тоже предложили провакцинироваться», — сказал временный поверенный в делах Киргизии в России Айдит Эркин.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.