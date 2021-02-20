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Еще одна страна зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Республика Гана одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры», — отмечается в сообщении. Таким образом, Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим российскую вакцину.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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