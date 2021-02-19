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Князь Монако попросил Россию поставить «Спутник V» для всего населения страны

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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что князь Монако Альберт II попросил Москву поставить вакцину от коронавируса «Спутник V» для всего населения европейской страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, трансляция доступна на сайте издания.

Глава МИД рассказал, что поток обращений из Европы по поводу закупок российского препарата постоянно растет. Он подчеркнул, что после публикации независимых научных оценок западным странам пришлось признать, что «вакцина хорошая».

Ранее Лавров описал отношение Запада к российской вакцине фразой «и хочется, и колется». По его словам, в западных странах понимают, что «Спутник V» если не самая лучшая вакцина, то совершенно точно в ряду первых.

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