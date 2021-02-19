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Лавров объяснил отношение Запада к «Спутнику V» фразой «и хочется, и колется»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад изменил свое отношение к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» фразой «и хочется, и колется» в интервью телеканалу РБК. Трансляция доступна на сайте издания.

«На Западе понимают, что "Спутник V" если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. Здесь, наверное, применима логика русской пословицы "и хочется, и колется», — считает дипломат.

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