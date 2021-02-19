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МИД России предложил всем иностранным дипломатам привиться от коронавируса

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Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

Министерство иностранных дел России разослало ноту во все иностранные посольства, находящиеся на территории Москвы, с предложением вакцинировать сотрудников от коронавируса «Спутником V». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на работников сразу нескольких диппредставительств.

Отмечается, что речь идет о вакцинации 12 тысяч человек. Посольства стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки заинтересовались инициативой и уже начали направлять своих сотрудников на прививки, некоторым даже дали выходной для похода в поликлинику. Как уточняет издание, прививка для иностранных дипломатов будет бесплатной.

«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Москве обратились за дозами российской вакцины «Cпутник V» из-за нехватки препарата американского производства, то же произошло и в других дипломатических представительствах Соединенных Штатов.

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