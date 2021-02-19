Россия
 
Последние новости
Путин одним указом присвоил 62 генеральских и адмиральских звания
Американский марсоход высадился на Красной планете
В iPhone добавят эмодзи с бородатыми женщинами
В США рассказали о «меняющей правила игры» ракете Су-57
Украинская школьница попала на «Миротворец» за критику языка
Ведущий «Модного приговора» раскрыл секрет популярности шоу
Российским военным заменят всю посуду на пластиковую
Доктор Мясников раскрыл опасность продуктов белого цвета
Захарова прокомментировала слова Лаврова о разрыве с ЕС
Новости партнеров
Прослушать новость

В России объяснили преимущества вакцины «Спутник лайт»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник лайт» содержит один аденовирусный вектор, что позволяет вакцинировать большее число людей и быстрее ее производить. Такое преимущество препарата назвал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов в интервью «Известиям».

При этом иммуногенность вакцины будет чуть ниже, чем у «Спутника V». Тем не менее она будет давать значимый эффект в профилактике тяжелых форм болезни и ее осложнений.

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков добавил, что эффективность вакцины может оказаться меньше заявленных 85 процентов, однако для признания ее результативности достаточно показателя выше 50 процентов. Иммунитет от одновекторных вакцин недолгий: примерно три–пять месяцев. По его словам, «Спутник Лайт» не будет спасать от заболевания и не будет иметь такого эпидемиологического значения, как «Спутник V», однако защитит от летальных исходов и тяжелого течения болезни.

Тимаков также рассказал, что этот препарат может быть полезен для стран со слаборазвитой системой здравоохранения — он значительно дешевле, благодаря чему можно привить больше людей, повысив общую иммунизацию.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в свою очередь добавил, что «Спутник лайт» поможет повысить интерес людей к вакцинации, что приведет к более быстрому достижению образования коллективного иммунитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале в Москве третьей фазы испытаний «Спутника лайт». В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам градоначальника, однокомпонентный препарат уже прошел первые фазы испытаний. У тех, кто получил вакцину «Спутник лайт», сформировался иммунитет, а сам препарат они перенесли «как обычную прививку».

«Спутник лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Легким продвижением: «Спутник Лайт» поможет сократить смертность от ковида
Третья фаза испытаний «Спутника лайт» пройдет в Москве
Глава центра Гамалеи перечислил способы повысить эффективность вакцины