В России объяснили преимущества вакцины «Спутник лайт»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник лайт» содержит один аденовирусный вектор, что позволяет вакцинировать большее число людей и быстрее ее производить. Такое преимущество препарата назвал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов в интервью «Известиям».

При этом иммуногенность вакцины будет чуть ниже, чем у «Спутника V». Тем не менее она будет давать значимый эффект в профилактике тяжелых форм болезни и ее осложнений.

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков добавил, что эффективность вакцины может оказаться меньше заявленных 85 процентов, однако для признания ее результативности достаточно показателя выше 50 процентов. Иммунитет от одновекторных вакцин недолгий: примерно три–пять месяцев. По его словам, «Спутник Лайт» не будет спасать от заболевания и не будет иметь такого эпидемиологического значения, как «Спутник V», однако защитит от летальных исходов и тяжелого течения болезни.

Тимаков также рассказал, что этот препарат может быть полезен для стран со слаборазвитой системой здравоохранения — он значительно дешевле, благодаря чему можно привить больше людей, повысив общую иммунизацию.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в свою очередь добавил, что «Спутник лайт» поможет повысить интерес людей к вакцинации, что приведет к более быстрому достижению образования коллективного иммунитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале в Москве третьей фазы испытаний «Спутника лайт». В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам градоначальника, однокомпонентный препарат уже прошел первые фазы испытаний. У тех, кто получил вакцину «Спутник лайт», сформировался иммунитет, а сам препарат они перенесли «как обычную прививку».

«Спутник лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.