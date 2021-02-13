Глава центра Гамалеи перечислил способы повысить эффективность вакцины

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил способы повысить эффективность вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал «Российской газете».

По его словам, после прививки в течение двух дней не рекомендуется перегружать организм физическими нагрузками. Благодаря этому сформируется лучший иммунный ответ. «Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения», — порекомендовал Гинцбург.

Образование антител энергетически затратно, объяснил глава центра Гамалеи, а длительные занятия спортом затрудняют синтез белка, необходимого для формирования антител к коронавирусу. «Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно», — предупредил он.По той же причине для максимальной эффективности препарата необходимо полноценно питаться.

Нормальной выработке защитных белков также препятствует депрессивное состояние, что стоит учитывать при планировании прививки. Такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания, тоже уменьшают эффект от прививки, заключил Гинцбург.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник лайт» появится в феврале. Она представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.