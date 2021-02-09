Вакцину «Спутник V» создадут в новом формате

Вакцину от коронавируса «Спутник V» создадут в виде капель для носа. Исследования препарата в новом формате планируется начать в апреле, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас институт Гамалеи и компания "Генериум" ведут также разработку интраназальной формы вакцины, клинические исследования которой должны начаться в апреле для последующего выхода на серийное производство», — сказал Мантуров.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина в виде капель может подойти для детей, поскольку такой формат удобнее в использовании у этой возрастной категории.

Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях могут стартовать в июне. Как уточнил Гинцбург, что перед началом тестирования любого лекарства на детях необходимо, чтобы полностью завершились изучения на взрослых.