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В центре Гамалеи спрогнозировали сроки начала исследования «Спутника V» на детях

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях могут стартовать в июне. Такие сроки спрогнозировал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

«Если все будет хорошо, то, я надеюсь, с июня месяца мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении», — сказал ученый.

Он уточнил, что перед началом тестирования любого лекарства на детях необходимо, чтобы полностью завершились изучения на взрослых.

Ранее Гинцбург говорил, что уже в марте центр Гамалеи может запросить у Минздрава разрешение на исследование детского варианта «Спутника V».

После испытаний на взрослых препарат прошел исследования для применения на пожилых и показал хорошие результаты. У добровольцев было меньше побочных эффектов, чем у более молодых испытуемых, при этом эффективность вакцины осталась на том же высоком уровне.

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