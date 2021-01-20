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«Спутник V» исследуют на детях до конца 2021 года

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях проведут до конца 2021 года. Об этом заявил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в отношении детей вакцина пока не разрешена, так происходит не только в российской, но и в мировой практике.
«Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции», — отметил он.

Ранее в Логунов заявил, что после прививки вакциной «Спутник V» у сотрудников Центра имени Гамалеи сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу, который сохраняется уже девять месяцев.

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