«Спутник V» исследуют на детях до конца 2021 года

Исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях проведут до конца 2021 года. Об этом заявил замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

Он пояснил, что в отношении детей вакцина пока не разрешена, так происходит не только в российской, но и в мировой практике.

«Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции», — отметил он.

Ранее в Логунов заявил, что после прививки вакциной «Спутник V» у сотрудников Центра имени Гамалеи сформировался стойкий иммунитет к коронавирусу, который сохраняется уже девять месяцев.