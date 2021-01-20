Мурашко рассказал о новых препаратах против коронавируса

В России создан ряд новых препаратов, блокирующих размножение коронавируса. Они находятся на стадии клинических испытаний, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Данных о завершении клинических исследований этих лекарств пока нет. «Они стоят на особом контроле. Но (...) ни в коем случае конкуренции [между] вакцинами и лекарственными препаратами нет», — подчеркнул министр. По его словам, у медиков должно быть сразу два рычага воздействия на инфекцию.

Кроме того, Мурашко напомнил, что в России зарегистрировано три инновационных препарата от коронавируса.

В мае 2020 года Минздрав одобрил первый препарат от COVID-19 «Фавипиравир». 14 октября ведомство одобрило еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. По словам президента Владимира Путина, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».