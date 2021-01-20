Кремль объяснил нехватку вакцин от коронавируса в ряде регионов России

Нехватка вакцин от коронавируса, которая может временно возникать в отдельных регионах, объясняется обширной географией России и производственными мощностями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 20 января.

Песков допустил «временные затруднения» с массовой вакцинацией в ряде регионов из-за роста спроса на прививку. «Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в ближайшее время процесс вакцинации отладят, а все сбои будут устранены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что регионы Урала приостановили вакцинацию от коронавируса в связи с нехваткой препаратов.

Массовая вакцинация россиян стартовала 18 января по поручению президента Владимира Путина. Однако отдельным группам граждан прививка стала доступна с 5 декабря прошлого года. Прививку делают двухкомпонентной вакциной российского производства «Спутник V».