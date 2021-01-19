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Мишустин дал поручение губернаторам в связи с массовой вакцинацией

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить за ходом массовой вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 января.

Премьер отметил, что ситуация с COVID-19 остается непростой, но постепенно стабилизируется. Он подчеркнул, что главы регионов должны следить за сохранением резерва коек.

Ранее во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась уже во всех субъектах РФ. По последним данным, на прививку записались около 50 депутатов Госдумы.

За последние сутки в России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге и Москве (3281 и 3115 соответственно). Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 612 800.

Массовая вакцинация россиян стартовала 18 января по поручению президента Владимира Путина. Однако отдельным группам граждан прививка стала доступна с 5 декабря.

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