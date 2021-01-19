За последние сутки в России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 612 800. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 19 января.

21 734 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки по состоянию на 19 января

Заразившиеся есть в 85 регионах страны. Больше всего случаев — 3281 — зафиксировано в Санкт-Петербурге. Затем идут Москва (3115 случаев) и Московская область (1072 случая). Наименьшие темпы суточного прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах (5 и 4 случая соответственно).

Также за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 586 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 66 623 человека с COVID-19.

Число выписанных пациентов за сутки возросло на 23 262. Всего выздоровели 3 002 026 человек.