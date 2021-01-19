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В России за сутки умерли 586 пациентов с коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за сутки скончались 586 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 66 623 зараженных жителя страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего смертей зарегистрировано в Москве (84), Петербурге (69), Подмосковье (36), Красноярском (25) и Краснодарском (20) краях, Ростовской области (22).

За 24 часа в России зафиксировано 21 734 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 3 612 800 инфицирований. Три миллиона человек уже поправились, в том числе 23 262 за последний день.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году был достигнут 16 января, когда умерли 590 человек.

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