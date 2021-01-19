Россияне описали необычные последствия коронавируса

Переболевшие COVID-19 россияне столкнулись с такими необычными последствиями болезни, как головокружения, боли в спине и непереносимость алкоголя. Эти симптомы они описали в закрытой группе «Нетипичный коронавирус» в Facebook.

«У меня уже седьмой месяц постоянно (...) кружится голова, никакие лечения не помогают. Точный диагноз не поставили, неврологи говорят, что это из-за депрессии, у самого уже опустились руки и нет надежды на выздоровление», — признался один из подписчиков.

Другая участница группы рассказала, что перенесла коронавирус в октябре, и до сих пор страдает от болей в спине. Ей сделали МРТ головного мозга и позвоночника, но установить точную причину состояния женщины медикам также не удалось. «Врачи разводят руками, физиотерапия не дает результата. Ощущения кола между лопаток, хруст в суставах», — отметила она.

Еще одна подписчица неожиданно столкнулась с непереносимостью алкоголя после того, как перенесла инфекцию полтора месяца назад. «Теперь не могу пить алкоголь, после становится очень плохо: очень сильно бьется сердце, такое ощущение, что сейчас упадешь в обморок... Вызывала два раза скорую, сказали, обострение невроза», — написала она.

Ранее врач-эрготерапевт Мария Мальцева рассказала, что у пациентов с COVID-19 может возникать состояние бреда. Также у ряда инфицированных фиксируется психомоторное возбуждение. Кроме того, отметила специалист, коронавирус определенным образом влияет и на тех, кто только боится заразиться.