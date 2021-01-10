Российский врач предупредила о расстройствах психики из-за COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко предупредила о возможных расстройствах психики у пациентов с COVID-19. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам российского врача, еще в начале пандемии коронавируса были зафиксированы серьезные изменения поведенческих реакций у инфицированных пациентов. Однако тогда специалисты связывали это явление преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе.

Специалист со ссылкой на специалистов Оксфордского университета рассказала, что психические расстройства выявляют у каждого пятого пациента, переболевшего коронавирусом. При этом в некоторых случаях они впервые диагностируются после заражения COVID-19.

Ранее доцент кафедры психологии и педагогики 1-го Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова, эрготерапевт Мария Мальцева раскрыла последствия, которые может иметь влияние коронавируса на мозг человека. По данным врача, у пациентов с COVID-19 может возникать состояние бреда. Также у ряда инфицированных фиксируется психомоторное возбуждение. Она отметила, что коронавирус определенным образом влияет и на тех, кто только боится заразиться.