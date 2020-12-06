Психологи предупредили о повышенном риске панических атак на фоне пандемии

На фоне пандемии коронавируса у людей со слабой психикой возрастает риск панических атак. Сам вирус спровоцировать их не может. Об этом клинические психологи предупредили в беседе с ТАСС.

По словам эксперта Владимира Крупина, в зоне риска оказываются люди, склонные к таким состояниям. «Нужно понимать, что паническая атака — это ситуация, когда человеческой жизни ничего не угрожает в реальности, то есть ему это только кажется», — подчеркнул психолог.

Как пояснил Михаил Корс, к повторению атак более склонны ипохондрики. Пережив такое состояние впервые, они начнут его бояться, тем самым еще больше перенапрягая нервную систему и провоцируя очередной приступ. Люди, которые относятся к своему здоровью спокойно, воспримут паническую атаку как болезнь, через которую найти пройти. У таких людей низок риск повторных приступов.

Избавиться от подобных состояний можно с помощью дыхательных практик и медитации, пояснили психологи.

Ранее медики перечислили отличия между панической атакой и инфарктом. По их словам, многие симптомы этих состояний могут быть схожи: например, учащение сердцебиения, удушье, тошнота и боли в груди. Однако панические атаки не опасны для здоровья, в отличие от сердечного приступа.