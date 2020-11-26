Медики перечислили различия инфаркта и панической атаки

Главная разница инфаркта и панической атаки заключается в том, что сердечный приступ может стать летальным, в то время как паническая атака не представляет серьезной угрозы для здоровья. Отличия диагнозов медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили газете Express.

При этом ряд симптомов заболеваний совпадают: чувство непреодолимого страха, тошнота, одышка и боль в груди. Однако при инфаркте боли в груди отдают и в другие части тела: в левую руку, шею, челюсть, спину и живот.

Кроме того, в случае сердечного приступа тошнота может дойти до рвоты, кроме того появляются кашель и повышенное потоотделение. «Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать», — подчеркнули медики.

В случае панической атаки возникает озноб или его приливы, учащается сердцебиение, появляются дрожь и покалывание в руках и ногах, ощущение удушья, сухости во рту, звенит в ушах. В случае, если такие состояния возникают часто, следует обратиться к врачу, советуют в службе здравоохранения. Как правило, панические атаки лечатся путем психотерапии или медикаментозно.

В начале ноября американские ученые опубликовали исследование, в котором утверждают, что снизить риск смерти от болезней сердца и рака можно с помощью красного острого перца.