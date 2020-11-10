Медики назвали снижающий смертность от рака и болезней сердца овощ

Употребление красного острого перца снижает смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое будет представлено на конференции Scientific Sessions 2020 Американской кардиологической ассоциацией, пишет издание ScienceDaily.

После сопоставления данных о питании и здоровье 570 тысяч жителей США, Италии, Ирана и Китая американские медики пришли к выводу, что любители красного перца на 26 процентов реже умирают от сердечно-сосудистых болезней и на 23 процента реже — от рака. В целом, их смертность оказалась ниже на 25 процентов, чем у людей, которые избегают этого овоща.

Руководивший исследованием кардиолог Бо Сюй из Института сердца, сосудов и грудной клетки Кливлендской клиники отметил, что использованные данные не позволяют назвать количество или тип перца чили, которые оказывают благотворное влияние на здоровье. Кроме того, он признал, что на результаты могли повлиять неучтенные факторы.

В 2001 году сообщалось, что бывший торговец наркотиками из штата Мэриленд стал красным перцем по велению бога. Он утверждает, что услышал голос, который несколько раз повторил: «Ты будешь овощем». После этого наркоторговец попросил друга сшить ему костюм красного перца и сочинил специальную песенку.