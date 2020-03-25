Ксению Бородину накрыла паническая атака из-за коронавируса

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сообщила, что ее накрыла паническая атака из-за коронавируса. Подробностями произошедшего она поделилась с подписчиками в Instagram.
Бородина рассказала, что не смотрит новости, старается не читать ничего на тему пандемии и не считает себя сильным паникером. Тем не менее коронавирус лишил ее возможности держать все под контролем и жить по плану. «[Когда] плана никакого, то становится жутковато», — отметила она.
По словам ведущей, отойти от панической атаки ей помогают разговоры с подругами и муж. Бородина также заверила подписчиков в том, что пандемия обязательно закончится и все будет хорошо, нужно только подождать.
Ранее в феврале Бородина пожаловалась на то, что подписчики в личных сообщениях просят у нее денег. По словам ведущей, она нежадный человек, однако помогать тем, кто требует денег на квартиру, машину или новый iPhone, она не намерена.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения