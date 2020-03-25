Ксению Бородину накрыла паническая атака из-за коронавируса

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина сообщила, что ее накрыла паническая атака из-за коронавируса. Подробностями произошедшего она поделилась с подписчиками в Instagram.

Бородина рассказала, что не смотрит новости, старается не читать ничего на тему пандемии и не считает себя сильным паникером. Тем не менее коронавирус лишил ее возможности держать все под контролем и жить по плану. «[Когда] плана никакого, то становится жутковато», — отметила она.

По словам ведущей, отойти от панической атаки ей помогают разговоры с подругами и муж. Бородина также заверила подписчиков в том, что пандемия обязательно закончится и все будет хорошо, нужно только подождать.

Ранее в феврале Бородина пожаловалась на то, что подписчики в личных сообщениях просят у нее денег. По словам ведущей, она нежадный человек, однако помогать тем, кто требует денег на квартиру, машину или новый iPhone, она не намерена.

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