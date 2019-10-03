Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала в Instagram попытку директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина оспорить присвоение инвалидности своей бывшей супруге Ирине.

«Я много всего в этой жизни видела, даже у нас на лобном месте [в "Доме-2"] разные "чудеса", и думала, что уже гуру в отношениях полов, но тут, конечно, запредельная по своей циничности история!» — написала она.

Бородина отметила, что Грудинин — «мужик непростой, со связями, где надо». «И сейчас ведет себя хуже любой бабы! Вместо того, чтобы на старости лет оставить что-то — судится, пытается лишить ее инвалидности! Натуральный сюжет, от которого волосы встанут дыбом», — добавила телеведущая.

Грудинин считает незаконным присвоение его бывшей жене Ирине статуса инвалида второй группы. Инвалидность является основанием для увеличения доли женщины в совместно нажитом имуществе при бракоразводном процессе.

Ранее 3 октября Мосгорсуд признал законным отказ Савеловского суда Москвы рассматривать иск Грудинина, просившего признать незаконной выдачу справки его экс-супруге о наличии инвалидности. Производство по его иску было прекращено в августе этого года.

Весной Видновский городской суд обязал Грудинина передать бывшей жене две трети совместно нажитого имущества, позднее Мособлсуд утвердил это решение. По оценке экспертов, бизнесмен владеет активами, в том числе 99 процентами акций «Совхоза имени Ленина», на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Грудинины развелись в июле 2018 года; по словам Ирины Грудининой, бывший муж неоднократно ей изменял.

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