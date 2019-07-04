Бывшая жена рассказала о мстительности и романах Грудинина

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин при разделе имущества во время развода пытался оспорить инвалидность своей экс-супруги. Об этом сама Ирина Грудинина рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Хотя он прекрасно знает, что когда мы жили еще вместе, у меня был тяжелейший перелом позвоночника, несколько операций на спине, у меня давно не позвоночник, а металлическая конструкция. Меня до глубины души его поведение поразило», — рассказала она.

По ее признанию, бывший муж неоднократно ей изменял, впервые о романе на стороне она узнала 11 лет назад. «Это был роман совершенно с другой женщиной, не с той, с которой он живет сейчас», — пояснила Грудинина.

Она также заверила, что никогда не препятствовала разводу, хотя ее бывший муж настаивает на обратном. «У меня создается впечатление, что я жила с совершенно другим человеком», — посетовала она.

В апреле Грудинина отсудила у бывшего кандидата в главы государства две трети совместного имущества. Речь идет о банковских счетах, ценных бумагах и акциях, в том числе «Совхоза имени Ленина». Во время судебных заседаний Павел Грудинин называл происходящее рейдерским захватом.

Эксперты оценивают активы Павла Грудинина на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей.

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