Грудинина засудила бывшая жена

Бывшая жена экс-кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Ирина отсудила у него две трети совместного имущества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Мальбина.

Соответствующее решение принял Видновский городской суд.

По словам адвоката, речь идет о банковских счетах, ценных бумагах и акциях, в том числе «Совхоза имени Ленина», которым руководит Грудинин, а также ином имуществе. Сумму и стоимость активов, отошедших Грудининой, Мальбин не уточнил.

В марте текущего года сообщалось, что Грудинина обращалась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества. Тогда женщина оценила его в несколько десятков миллиардов рублей. В полиции пообещали помочь ей.

Грудинины развелись в середине июля 2018 года после 37 лет брака.

Эксперты оценивают активы Павла Грудинина на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Отмечалось, что бывший кандидат в президенты лично и через аффилированных с ним лиц владеет 99 процентами акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!