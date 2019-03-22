Бывшей жене Грудинина пообещали помощь полиции

Полиция обеспечит безопасность бывшей жены экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяну Петрову.

По ее словам, в столичное управление МВД поступило заявление от Ирины Грудининой. «Оно зарегистрировано в установленном порядке и не останется без внимания», — отметила Петрова.

Накануне, 21 марта, Грудинина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества, которое она оценивает в несколько десятков миллиардов рублей. «Заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», — рассказали в полиции .

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин владел офшором в Белизе с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя неоднократно заявлял, что не имеет к нему отношения. О том, что политик является конечным бенефициаром международной коммерческой компании Bontro LTD, сообщали также представители налоговой службы.

Грудинины развелись в середине июля 2018 года после 37 лет брака. В августе стало известно, что бывшая жена политика подаст в суд иск о разделе имущества.

Эксперты оценивают активы Павла Грудинина на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Отмечалось, что бывший кандидат в президенты лично и через аффилированных с ним лиц владеет 99 процентами акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

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