Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Грудинина беспокоится из-за несогласия бывшего мужа с требованиями о разделе имущества, которое она оценивает в несколько десятков миллиардов рублей. «Заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», — рассказал источник.

В середине июля 2018 года Грудинины развелись после 37 лет брака. 20 августа стало известно, что бывшая жена политика подаст в суд иск о разделе имущества.

Эксперты оценивают активы Павла Грудинина на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Бывший кандидат в президенты лично и через аффилированных с ним лиц владеет 99% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». В сентябре Видновский городской суд Московской области арестовал все акции предприятия

Ранее Грудинина уличили во владении офшором. По информации налоговой службы, он управлял офшорной международной коммерческой компанией Bontro LTD, которая владеет 100 процентами акций совхоза, с 2003 года по конец декабря 2017 года.

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