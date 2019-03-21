Грудинину не разрешили стать депутатом Госдумы

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает в четверг, 21 марта, «Интерфакс».

По его словам, имеющиеся в распоряжении сотрудников комиссии документы не могут быть проигнорированы. «Поскольку закон говорит одно: человек, имеющий иностранные финансовые инструменты на момент регистрации, депутатом быть не может», — пояснил Булаев.

Политик уточнил, что ЦИК обратился в Федеральную налоговую службу (ФНС) за информацией в ходе президентской кампании и получил данные о том, что часть счетов Грудинина была закрыта только после того, как он был включен в партийный список КПРФ 1 августа 2016 года.

Материалы по теме Красный снаружи Грудинин любит Сталина и ненавидит геев. Но это не делает его коммунистом

«Он [Грудинин] будет в Думе, если мы примем решение [о его регистрации], а на второй день вы его должны будете изгнать», — отметил Булаев, обращаясь к членам КПРФ.

Кроме того, он подчеркнул, что Грудинин не сообщил на момент выборов в Госдуму, как и во время выборов главы государства, об одной из своих компаний. «Эта компания до 31 декабря 2017 года была в его 100-процентной собственности, и до сих пор не представлено в налоговую инспекцию никаких трастовых деклараций, то есть она до сих пор, вполне возможно, находится у него», — сообщил зампред ЦИК.

В то же время член комиссии от КПРФ заявил, что подобная позиция «не имеет никаких юридических оснований». По его словам, после регистрации Грудинина как кандидата в Госдуму в августе 2016-го замечаний он не получал и причин для исключения его из списка партии нет.

Материалы по теме «Пойду работать комбайнером» Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть

Ранее сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества. «Заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», — рассказал источник.

15 марта стало известно о том, что жители подмосковного Видного обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом предотвратить передачу Грудинину мандата депутата. В обращении от имени 13 человек говорится, что такой ход событий катастрофичен как для Госдумы, так и для российской власти в целом, поскольку Грудинин, по мнению авторов жалобы, является обманщиком.

Грудинин участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, по итогам голосования занял второе место с 11,77 процента голосов. В ходе кампании Центризбирком объявил, что кандидат от коммунистов не проинформировал ЦИК об 11 счетах в швейцарском банке. Уже после выборов его уличили во владении офшором.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!