В появлении Грудинина в Госдуме увидели катастрофу

Жители подмосковного Видного обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом предотвратить передачу бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, который освободился после смерти члена нижней палаты парламента, ученого Жореса Алферова. Об этом сообщает «360».

В обращении от имени 13 человек говорится, что такой ход событий катастрофичен как для Госдумы, так и для российской власти в целом, поскольку Грудинин, по мнению авторов жалобы, является обманщиком. Они напоминают, что тот в ходе президентской кампании 2018 года вводил избирателей в заблуждение, и просят оградить парламент от него.

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«За время работы в городском совете депутатов я не заметил сдвигов в положительную сторону и всегда препятствовал всем проектам. Еще не выяснены все претензии со стороны прокуратуры, и ему предоставляют место в Государственной думе», — говорится в другом обращении.

Грудинин возглавлял совет депутатов Видного и в феврале текущего года был снят с этого поста. Решение было принято в связи с тем, что «он не смог организовать работу совета в должном направлении», сосредоточившись на политике и борьбе с местной администрацией.

Грудинин участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, по итогам голосования занял второе место с 11,77 процента голосов. В ходе кампании Центризбирком объявил, что кандидат от коммунистов не проинформировал ЦИК об 11 счетах в швейцарском банке. Уже после выборов Грудинина уличили во владении офшором.

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