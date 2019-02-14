Грудинин лишился поста спикера совета депутатов Видного

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин снят с поста председателя совета депутатов подмосковного Видного. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает «Интерфакс».

За снятие Грудинина проголосовали 12 из 20 депутатов. «Депутаты устали, объединились и решили выбрать другой вектор, как мы считаем, более рациональный и правильный для города», — сказал один из депутатов Дмитрий Ерохин.

По его словам, решение об отстранении Грудинина принято в связи с тем, что «он не смог организовать работу совета в должном направлении», сосредоточившись на политике и борьбе с местной администрацией. Новым председателем стал Игорь Коршаков.

Решение было принято представителями всех партий, включая КПРФ, отмечает REGNUM.

Как пишет «360», коллеги Грудинина по совету также остались недовольны тем, что он уделял мало внимания социальному обеспечению жителей Видного. Кроме того, при нем были урезаны социальные статьи бюджета. В частности, на 13,5 процента сократили финансирование программы «Спорт городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». Также урезали программу «Социальная защита населения городского поселения Видное Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» (на 1,9 процента). Помимо этого, на 37,5 процента были снижены расходы на компенсацию оплаты коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны. Отмечается, что при этом общие доходы городской казны выросли.

Грудинин был избран в совет города Видное 10 сентября 2017 года. Вскоре при поддержке КПРФ он стал председателем муниципального законодательного органа.

Политик участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, по итогам голосования занял второе место с 11,77 процента голосов.

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