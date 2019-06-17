Грудинина окончательно засудили

Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение первой инстанции, вынесенное 23 апреля, оставлено без изменений. Таким образом, жалоба Грудинина отклонена, и вердикт вступил в законную силу.

Среди разделенного имущества, по словам адвоката Дмитрия Мальбина, как денежные средства, так и ценные бумаги и акции, в том числе «Совхоза имени Ленина», которым руководит Грудинин. Сумма и стоимость активов, отошедших бывшей супруге бизнесмена, не называлась, но предполагается, что они исчисляются миллиардами рублей.

В связи с процессом по разделу имущества Ирина Грудинина обращалась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность. Тогда женщина оценила стоимость имущества в несколько десятков миллиардов рублей. В полиции пообещали помочь ей.

Грудинины развелись в июле прошлого года после 37 лет брака.

Эксперты оценивают активы Павла Грудинина на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Отмечалось, что бывший кандидат в президенты лично и через аффилированных с ним лиц, а также через офшоры владеет 99 процентами акций «Совхоза имени Ленина».

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