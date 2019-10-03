Грудинина уличили в моральной нечистоплотности

Председатель центрального комитета профсоюза работников здравоохранения России Михаил Кузьменко назвал морально нечистоплотными действия директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, оспаривающего присвоение инвалидности своей бывшей супруге Ирине. Об этом говорится в открытом обращении за подписью Кузьменко, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Как простой гражданин, я не приемлю такие способы обеспечения своих материальных, имущественных прав, считаю их морально нечистоплотными», — написал заслуженный врач России.

Таким образом Кузьменко отреагировал на претензии Грудинина в адрес МОНИКИ имени Владимирского, на основании заключений которого Ирину Грудинину признали инвалидом второй группы. Это стало основанием для увеличения доли женщины в совместно нажитом имуществе при бракоразводном процессе с директором «Совхоза имени Ленина», пишет REGNUM.

Ранее 3 октября Мосгорсуд признал законным отказ Савеловского суда Москвы рассматривать иск Грудинина, просившего признать незаконной выдачу справки его экс-супруге о наличии инвалидности. Производство по иску Грудинина было прекращено в августе этого года. В Савеловском суде сообщили, что заявленные им требования не подлежат рассмотрению и разрешению, поскольку оспариваемая им справка была предметом проверки по другому гражданскому делу.

Весной Видновский городской суд обязал Грудинина передать бывшей жене две трети совместно нажитого имущества, позднее Мособлсуд утвердил это решение. По оценке экспертов, бизнесмен владеет активами, в том числе 99 процентами акций «Совхоза имени Ленина», на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Грудинины развелись в июле 2018 года; по словам Ирины Грудининой, бывший муж неоднократно ей изменял.

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