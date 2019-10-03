Грудинин провалил попытку лишить бывшую жену инвалидности

Московский городской суд признал законным отказ Савеловского суда столицы рассматривать иск директора «Совхоза имени Ленина», бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, просившего признать незаконной выдачу справки его экс-супруге Ирине о наличии инвалидности. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений.

Производство по иску Грудинина было прекращено в августе этого года. В Савеловском суде сообщили, что заявленные им требования не подлежат рассмотрению и разрешению, поскольку оспариваемая им справка была предметом проверки по другому гражданскому делу.

Весной Видновский городской суд обязал Грудинина передать бывшей жене две трети совместно нажитого имущества, позднее Мособлсуд утвердил это решение. По оценке экспертов, бизнесмен владеет активами, в том числе 99 процентами акций «Совхоза имени Ленина», на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Грудинины развелись в июле 2018 года.

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